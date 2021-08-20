Рассекречен дешевый iPhone Стива Джобса

В начале 2010-х годов Apple работала над выпуском компактного и дешевого смартфона. Об этом пишет издание The Verge.

Информация о компактном телефоне или iPhone nano упоминается в письме основателя Apple Стива Джобса своим подчиненным. Журналисты обратили внимание на сообщение в ходе изучения электронной корреспонденции по иску Epic против Apple. Рассекреченное письмо Джобса датируется октябрем 2010 года. В нем под подзаголовком «Стратегия 2011» говорится о плане разработки iPhone nano. В письме новый смартфон описывается как уменьшенная и бюджетная версия iPhone 3GS.

Также Джобс сообщал сотрудникам, что в компании готов концепт будущего гаджета. В плане стояло напоминание о том, что некто Джонни должен показать изображения устройства — вероятно, речь идет о бывшем главном дизайнере компании Джонни Айве, который покинул корпорацию летом 2019 года.

Очевидно, проект iPhone nano был отменен по каким-то причинам. Отмечается, что в то время Apple выпустила очередное поколение плеера iPod nano, который отличался компактными габаритами. Журналисты отметили, что позже линейка nano была похоронена, а в отношении небольших по размеру гаджетов компания стала использовать постфикс Mini.

Упоминаемый в письме iPhone 3GS был представлен в июне 2009 года. Устройство получило 3,5-дюймовый экран, чип Samsung S5PC100, 256 мегабайт оперативной и от восьми гигабайт встроенной памяти, одинарную камеру разрешением три мегапикселя. Стоимость телефона составила 199 долларов.

В марте в Великобритании продали на аукционе анкету на трудоустройство основателя Apple Джобса. Резюме предпринимателя ушло с молотка за 162 тысячи фунтов стерлингов (16,4 миллиона рублей).