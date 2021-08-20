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Тамбовский психолог во Всемирный день лени рассказала россиянам о ее плюсах

Психолог Елена Дьячкова: лень способна помочь человеку при усталости и напряжении
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Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Доцент кафедры общей и клинической психологии ТГУ имени Державина Елена 20 августа, во Всемирный день лени, рассказала россиянам об ошибочных представлениях и способах преодолеть ее. Об этом сообщает «ТОП68».

По ее словам, лень способна помочь человеку, если организм испытывает напряжение и усталость. В таком случае она выполняет защитную функцию, оберегая всю личность от разнообразных сбоев.

«Лень позволяет отдохнуть и набраться сил, не делая то, что человек считает бесполезной тратой времени, или то, что не хочется делать в данный момент», — объяснила психолог.

Чтобы избавиться от лени, Дьячкова посоветовала проявить осознанность и выбирать только те алгоритмы действий, которые будут так же, как и лень, бережно относиться к организму. «Хорошим инструментом может послужить и "квадрат Декарта" для принятия решений: к каждому действию следует примерять четыре вопроса – "что произойдет, если я это сделаю", "что произойдет, если я этого не сделаю", "чего не произойдет, если я это сделаю" и "чего не произойдет, если я этого не сделаю"», — объяснила специалист.

По ее словам, чтобы бороться с нерациональным расходом энергии, лучше всего составить план действий и приучить себя работать только в идеальном соответствии с ним.

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