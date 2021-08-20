В подпольной мастерской российского пенсионера нашли пистолеты и гранаты

67-летний пенсионер из Дагестана организовал в доме подпольную оружейную мастерскую

В Дагестане задержан мужчина в доме которого нашли подпольную оружейную мастерскую. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 67-летний российский пенсионер из села Новый Чиркей занимался переделыванием гражданского оружия в боевое. В ходе обыска у него обнаружили множество слесарных инструментов и станки, необходимые для работы над оружием, а также готовые гранаты, пистолет, самодельный револьвер, множество боеприпасов и элементов различного оружия.

Задержанного ждет уголовное дело сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Изъятое оружие и инструменты направили на экспертизу.

23 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ России по Западному военному округу, Владимирской, Ростовской и Белгородской областям пресекли канал контрабандной поставки оружия, который организовал военный пенсионер из Владимира.