Гаражные оружейники пойдут под суд за изготовление пистолетов и автоматов

В Санкт-Петербурге завершено расследование в отношении четырех местных жителей в возрасте от 47 до 60 лет, которые организовали в гараже оружейную мастерскую. В скором времени они предстанут перед судом. Об этом в среду, 14 июля, сообщает 78.ru

По версии следствия, сообщники вели свой нелегальный бизнес с декабря 2018 по июнь 2020 года. Мужчины закупали охолощенное оружие, а затем превращали его в боевое в своей мастерской. Готовый товар продавали на черном рынке. 28 мая 2020 года ФСБ задержала сообщников. При обыске у них нашли 25 пистолетов, 9 автоматов и свыше 4000 боеприпасов.

Так же было найдено почти полтора килограмма взрывчатки и различные инструменты для производства вооружения, включая три промышленных станка. Трое задержанных были отправлены в СИЗО, один был оставлен под подпиской о невыезде.

31 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию в 25 регионах России.