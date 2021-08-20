Премьер Великобритании заявил о возможном сотрудничестве с талибами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможность сотрудничества Соединенного Королевства с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане существует, его слова передает Sky News.

По словам Джонсона, британские власти продолжат искать политические и дипломатические решения по ситуации в Афганистане, и Великобритания может «в случае необходимости» сотрудничать с «Талибаном» в рамках «длительных» обязательств перед страной.

Джонсон также заявил, что нынешняя ситуация в Кабуле немного улучшилась, отметив стабилизацию ситуации в аэропорту афганской столицы. «Вчера мы смогли вывезти около 1000 человек, сегодня еще 1000 человек», — добавил он.

При этом премьер Великобритании подчеркнул, что не собирается делать вид, что эвакуация британских граждан была легкой. «Как вы понимаете, логистические проблемы огромны», — признал он.

