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Премьер Великобритании заявил о возможном сотрудничестве с талибами

Премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил готовность сотрудничать с «Талибаном»
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Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможность сотрудничества Соединенного Королевства с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане существует, его слова передает Sky News.

По словам Джонсона, британские власти продолжат искать политические и дипломатические решения по ситуации в Афганистане, и Великобритания может «в случае необходимости» сотрудничать с «Талибаном» в рамках «длительных» обязательств перед страной.

Джонсон также заявил, что нынешняя ситуация в Кабуле немного улучшилась, отметив стабилизацию ситуации в аэропорту афганской столицы. «Вчера мы смогли вывезти около 1000 человек, сегодня еще 1000 человек», — добавил он.

При этом премьер Великобритании подчеркнул, что не собирается делать вид, что эвакуация британских граждан была легкой. «Как вы понимаете, логистические проблемы огромны», — признал он.

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