Опровергнут миф об ухудшении умственных способностей с возрастом

Ученые Медицинского центра Джорджтаунского университета (США) опровергли популярную точку зрения о том, что с возрастом умственные способности ухудшаются. На самом деле две ключевые функции мозга, связанные со способностью воспринимать новую информацию, могут улучшаться у пожилых людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior.

Исследователи изучили три отдельных компонента внимания и исполнительной функции в группе из 702 участников в возрасте от 58 до 98 лет. Компоненты представляют собой сети мозга, участвующие в предупреждении, ориентировании и исполнительном торможении. Предупреждение характеризуется состоянием повышенной бдительности и готовности к реагированию на поступающую информацию. Ориентация включает в себя перемещение ресурсов мозга в определенное место в пространстве. Наконец, исполнительное торможение препятствует отвлекающей или противоречивой информации, позволяя человеку сосредоточиться на том, что важно.

Специалисты обнаружили, что с возрастом снижалась только способность к предупреждению, однако при этом улучшилось как ориентирование, так и исполнительное торможение. Эти навыки можно улучшать в течение всей жизни, что позволит компенсировать старческие повреждения нейронов. Таким образом, результаты отвергают миф о непременном ухудшении всех аспектов интеллектуальной деятельности с возрастом. Однако бдительность же является базовым навыком, который не может улучшиться с течением времени.