Ученые признали плавание полезной нагрузкой для мозга и памяти

Регулярные занятия плаванием улучшают когнитивные функции головного мозга, а также формируют в нем новые нейронные связи. Такая нагрузка помогает восстановиться после стресса, сообщается в статье доцента нейробиологии из университета Марди Хардин-Бэйлор Сины Мэтью в журнале The Conversation.

Мэтью заявила, что плавание является наиболее полезной аэробной нагрузкой для мозга и памяти. По этому показателю оно превосходит пробежку или езду на велосипеде. Большую часть исследований, посвященных влиянию плавания на мозг, провели на крысах, поскольку эти грызуны обладают значительным генетическим и анатомическим сходством с людьми.

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В результате одного из таких испытаний ученые признали, что плавание стимулирует определенные мозговые пути. Они способны подавлять воспаление в гиппокампе, а также препятствовать апоптозу — процессу программируемой гибели клеток. Плавание также увеличивает выживаемость нейронов и уменьшает когнитивные последствия старения.

Чтобы изучить влияние плавание на память, специалисты заставили крыс ежедневно плавать в течение часа, после чего их помещали в лабиринт с шестью путями. В одном из них находилась скрытая платформа, и грызунам давали шесть попыток, чтобы ее найти.

Через неделю ученые заметили, что краткосрочная и долгосрочная память крыс улучшилась, поскольку они стали допускать все меньше ошибок при прохождении лабиринта. В результате исследования специалисты предположили, что плавание можно использовать как способ восстановления обучения и памяти, поврежденных из-за нервно-психическими заболеваний у людей.

Ранее ученые Кембриджского университета в Великобритании доказали, что холодная вода является спасением от деменции. Плавание в воде такой температуры позволит отстрочить наступление некоторых нейродегенеративных заболеваний.