Популярный порносервис пожаловался на нехватку денег

Сервис подписки на порноконтент OnlyFans пожаловался, что не может привлечь деньги от крупных компаний. Как пишет Business Insider, платформа ищет стратегического партнера, но инвесторы не осмеливаются вложиться в «небезопасный» проект.

По словам близкого к компании источника, OnlyFans занялась активным поиском источника финансирования весной 2021 года, но фирмы, к которым она обращалась, отказались поддерживать популярный сайт из-за сомнительного контента. Тем не менее стартап считается перспективным — его оценивают более чем в миллиард долларов. За 2020 год выручка OnlyFans выросла на 553 процента до 383 миллионов долларов, а общая сумма транзакций в пандемию составила 2,3 миллиарда долларов. Если бы компания с такими показателями специализировалась на чем угодно, кроме порно — от желающих вложить деньги не было бы отбоя, указывает Business Insider.

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Впрочем, сервисы, которые зарабатывают на пороках людей, часто страдают от нехватки внимания и денег со стороны крупных венчурных компаний. Отчасти это связано с законодательством, которое запрещает институциональным инвесторам (пенсионным и инвестиционным фондам, страховым организациям, банкам) финансировать стартапы, чья деятельность связана с наркотиками, азартными играми и сексом.

По состоянию на 2020 год, вся порноиндустрия оценивалась в 97 миллиардов долларов, но сотрудничество с ней подразумевает большие риски. К примеру, инвесторы компании MindGeek, которая управляет PornHub и несколькими другими порносайтами, всегда рискуют своей репутацией. Если обнаружится порнография с несовершеннолетними или с жертвами торговли людьми — в скандал будет втянут не только порно-сайт, но и его стратегический партнер.

Что касается OnlyFans, инвесторов больше всего беспокоит наличие на платформе аккаунтов несовершеннолетних. Однако представители компании заявляют, что у сайта надежная система безопасности, и такая проблема исключена. Другие же крупные фирмы переживают за свою репутацию перед другими брендами, с которыми они сотрудничают или планируют заключить контракты.

В июне Bloomberg писал, что OnlyFans откажется от контента для взрослых, чтобы привлечь больше финансирования от инвесторов и стать популярной платформой с эксклюзивными фото знаменитостей и инфлюенсеров.

Пока стартап не смог избавиться от контента, сделавшего его успешным. Деньги, которые OnlyFans надеется получить, позволят его владельцу и порномагнату Лео Радивински продать часть своей доли в компании. Кроме того, по мнению экспертов Business Insider, наличие стратегического партнера сделает сервис «более легитимным».