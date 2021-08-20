Еще один россиянин сорвался с вулкана на Камчатке

Российский турист сорвался с вулкана Толбачик на Камчатке на высоте 800 метров

На Камчатке сорвался с вулкана еще один российский турист — мужчина упал с уступа на высоте 800 метров. Такая информация появилась на сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Инцидент произошел на вулкане Толбачик в пятницу, 20 августа. В МЧС поступил звонок от его напарника. Он заявил, что упавшему необходима срочная эвакуация.

На место происшествия вылетели спасатели и медики на вертолете Ми-8. В итоге им удалось приземлиться в 300 метрах от пострадавшего. По данным ведомства, мужчину госпитализировали с травмой головы.

Ранее на Камчатке еще двое туристов сорвались с вулкана на высоте четыре тысячи метров. 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин потеряли равновесие при спуске с ледника. Позже их тела были найдены одним из участников восхождения.