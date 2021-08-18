Россиянин всю ночь охранял тело погибшего на Камчатке депутата

Российский турист провел ночь рядом с телом депутата из Красноярска, который погиб, сорвавшись с Ключевского вулкана на Камчатке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Участник туристической группы, совершавшей восхождение, спустился спасать упавших путешественников и застрял с телом одного из них. С собой у него не было никаких запасов еды, а мобильный телефон разрядился.

В итоге турист по имени Владимир охранял труп и ждал помощи, пока не решил самостоятельно добираться до лагеря. Сотрудники МЧС не могли подняться к нему быстро из-за недостаточной профессиональной подготовки.

Отмечается, что спасатели направили к вулкану пеший отряд, однако на такое восхождение требуется около двух дней — за это время Владимир замерз бы и умер от голода.

«Владимир сейчас в лагере, чувствует себя удовлетворительно. Вид у него, мягко говоря, уставший. Он провел ночь со вторым погибшим, он его нашел и ждал рядом, чтобы можно было обозначить место», — прокомментировал состояние туриста участник группы Роман Кенцис.