Найдены тела сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов

Тела двух упавших туристов, упавших с вулкана на Камчатке, нашли, сообщает СК

На Камчатке обнаружили тела двух туристов, которые ранее сорвались с вулкана Ключевская сопка и погибли. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.

Уточняется, что тела путешественников, которые совершали восхождение в составе туристической группы, были обнаружены одним из участников похода на высоте около 3650 и 3200 метров.

В связи со случившимся межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. Как пояснил источник, из-за плохой погоды проведение следственных действий осложняется.

Ранее стало известно, что одним из погибших на вулкане Ключевской сопки был депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин. По данным МЧС, он путешествовал вместе с зарегистрированной группой туристов, в состав которой входили 12 человек. Вторым погибшем оказался 35-летний Александр Филяев.