Туристка раскрыла подробности гибели российского депутата на Камчатке

Участница тургруппы, совершавшей восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке, раскрыла подробности гибели российского депутата из Красноярского края Андрея Закалина. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

Как рассказала туристка, сперва с вулкана сорвался другой путешественник — Александр Филяев, а их приятели Владимир и Андрей пошли смотреть, можно ли ему помочь.

«Они нашли труп Александра и дальше, видимо, Андрей тоже сорвался», — добавила она.

После этого, по словам девушки, участник восхождения Владимир спустился к телу Закалина, какое-то время после падения он еще был жив.

Ранее 18 августа стало известно, что одним из сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов был депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин. По данным МЧС, он путешествовал вместе с зарегистрированной группой туристов, в состав которой входили 12 человек. Вторым погибшем оказался 35-летний Александр Филяев.