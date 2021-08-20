В США пригрозили противникам уничтожением новыми ракетами

Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами США Роберт Страйдер раскрыл планы по разработке гиперзвуковой ракеты «Темный орел» в ходе выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The National Interest.

Страйдер рассказал, что новая ракета является гиперзвуковым оружием большой дальности и, предположительно, будет у американской армии в 2023 году. «Все наши ракеты — это боеголовки размером 34 дюйма», — сказал он.

Как считает эксперт, «Темный орел» создаст новые проблемы для противников Соединенных Штатов. Он пригрозил, что одной батареи новых ракет достаточно для полного уничтожения противника. По его словам, к разработке новой ракеты Пентагон подтолкнули успехи российского и китайского военно-промышленных комплексов в области гиперзвукового оружия.

Ранее гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что гиперзвуковое оружие у США может появиться после 2023 года. Он признал, что в США есть серьезные наработки по многим направлениям, поэтому России нельзя останавливаться.