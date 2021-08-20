Подсчитаны затраты на подготовку детей к школе

Росстат подсчитал затраты родителей на школьный набор к 1 сентября и выяснил, что сборы в школу мальчика в среднем по России обойдутся в 19 575 рублей, а девочки — в 24 123 рубля. Родители мальчиков в Орловской области потратят на сборы меньше жителей остальных регионов — 14 931 рубль. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Самый бюджетный школьный набор для девочки обнаружили в Омской области (19 361 рубль). Больше всего на сборы детей в школу потратят жители Дальнего Востока. Приобрести мальчику все необходимое в Чукотском автономном округе обойдется в 26 795 рублей. В Камчатском крае родители выделят на девочку 33 563 рубля. Третий год подряд изменение стоимости школьного набора не превысило уровня инфляции, подсчитали в ведомстве. Набор одежды и канцелярии для мальчиков подорожал на 4,1 процента и составил 14 724 рубля, для девочек — на 3,9 процента (19 272 рубля).

В школьный набор включено девять предметов одежды для мальчиков и 11 для девочек, а также семь видов канцелярских товаров. Затраты на гаджеты, цветы учителям и дополнительные занятия не учитывались. В набор одежды мальчиков вошли две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. В школьной форме девочек — два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. В список канцтоваров Росстат включил по пять штук шариковых ручек и простых карандашей, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников.

В середине августа министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что начало учебного года пройдет в привычном формате. Он отметил, что 1 сентября ребятам нужно прийти в классы и встретиться с учителями, ведь это событие очень важно для миллионов российских школьников, студентов и педагогов.