Российских школьников захотели отправить на удаленку из-за затянувшегося ремонта

В поселке Кедровом под Красноярском ученики отправятся на удаленку из-за ремонта в школе

В Красноярском крае сотни школьников рискуют отправиться на удаленный режим учебы из-за ремонта в учебном заведении. Учеников школы в поселке Кедровом планируют с 1 сентября отправить на дистанционное обучение, так как здание не успевают подготовить к занятиям, сообщило издание «Подъем» со ссылкой на руководство школы.

Из-за затянувшегося ремонта системы водоотведения 600 детей могут распределить на две смены и частично организовать «дистант». Окончательный вариант выхода из ситуации пока не готов.

«Работы идут в основной школе. Рассматривается вопрос об учебе в две смены в здании начальной школы. Есть несколько вариантов. Например, часть классов учатся очно, потом уходят на дистант... Это родители себе придумали, что раз школа на ремонте, точно будет дистанционка. Две смены тоже всех устраивают. Ничего страшного, это всего неделя-две», — пояснила журналистам завуч Наталья Игнатьева.

Контракт на ремонт заключили в июне, срок окончания работ придется на начало октября. Завуч отметила, что претензий к срокам подрядчика у руководства школы нет.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что новый учебный год начнется для российских школьников в традиционном формате. Министр Сергей Кравцов отметил, что после длительных коронавирусных ограничений важно вернуть подрастающему поколению возможность учиться и общаться с учителями и сверстниками офлайн.

В апреле более 200 школьников села Воздвиженка Приморского края перевели на дистант из-за того, что в здании рухнула стена. Никто из учащихся и сотрудников учреждения не пострадал, прокуратура по факту происшествия организовала проверку.