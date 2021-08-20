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Бывший лидер красных кхмеров заявил о своей непричастности к геноциду в Камбодже

Последний живой глава красных кхмеров Сампхан отрицает на суде свою виновность в геноциде
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Фото: Eccc / Globallookpress.com

Последний оставшийся в живых лидер красных кхмеров и бывший глава Камбоджи Кхиеу Сампхан заявил, что не имеет причастности к геноциду в стране. Его слова прозвучали на выступлении перед международным трибуналом. Об этом пишет CNN.

«Я категорически опровергаю обвинение и убеждение в том, что у меня было намерение совершить эти преступления», — сказал суду бывший лидер кхмеров. На процессе он выступил с апелляцией приговора суда о пожизненном заключении, который был вынесен в 2018 году. Он заявил, что он никогда не хотел совершать преступлений против камбоджийского народа.

«Что бы вы ни решили, я умру в тюрьме, я умру, всегда помня о страданиях моего камбоджийского народа», — заключил Сампхан.

В 1976 году он был фактическим главой Камбоджи, с 1976 по 1979 годы занимал пост председателя правительства. После свержения войсками Вьетнама режима красных кхмеров в 1979 году, возглавил правительство в изгнании под руководством лидера Пол Пота. Их сопротивление провьетнамсокму режиму занимало небольшие области на границе Камбоджи и Таиланда.

В 1997 году после свержения Пол Пота и заключения его под стражу, возглавил режим красных кхмеров в изгнании. В 1998 году, после смерти Пол Пота, сдался камбоджийским властям вместе с другим лидером кхмеров Нуон Чеа. В 2008 году над Сампханом начался судебный процесс, как над главным идеологом геноцида населения Камбоджи. В 2018 совместный суд Камбоджи и ООН приговорил его к пожизненному заключению.

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