Врач назвала незаметный признак смертельно опасного состояния у ребенка

Врач скорой помощи Никки Юркуц (Nikki Jurcutz) из Австралии рассказала историю матери, которая обнаружила у сына покраснение кожи на месте ушиба, отвела его к врачу и таким образом спасла от смертельно опасного сепсиса. Об этом сообщает The Sun.

По словам матери, ее восьмилетний сын упал во время похода в зоопарк и сильно ушиб руку и локоть. Женщина промыла ребенку раны, на которых не было признаков воспаления. Однако вскоре она заметила странные красные полосы на венах на месте ушиба. Несмотря на то, что в остальном состояние мальчика не вызывало опасений, обеспокоенная мать отвезла его в больницу, где ей сообщили, что у ребенка началось заражение крови. Ему прописали антибиотики, и он быстро пошел на поправку.

Юркуц отметила, что красная линия, которую можно не заметить, если не знать о серьезности симптома, называется лимфангитом. Это процесс воспаления лимфатических сосудов, который означает, что инфекция попала в лимфатическую систему. Если инфекция переходит в кровь, то начинается сепсис. Успешность лечения во многом зависит от того, насколько быстро пациент обратился к врачу и начал принимать необходимые лекарства.

Сепсис — угрожающее жизни состояние, возникающее из-за попадания в кровь и ткани организма инфекции, патогенных микроорганизмов и токсинов.

Ранее сообщалось, что родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычное недомогание. Врачи диагностировали у него смертельно опасное заболевание — опухоль мозга третьей стадии.

