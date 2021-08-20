Блогерша раскрыла простой способ избавиться от неприятного запаха дивана

Жительница Великобритании раскрыла простой способ избавиться от неприятного запаха мебели. На опубликованное в Instagram видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Таня (Tanya) объяснила, что диван необходимо регулярно чистить от загрязнений. Кроме того, она порекомендовала распылить на мебель специальное средство для нейтрализации неприятных запахов под названием Febreze.

Помимо этого, в ролике девушка расстегнула наволочки диванных подушек и положила в них специальные сушильные листы, предназначенные для придания белью аромата и уменьшения статического электричества. По словам Тани, таким образом диван будет приятно пахнуть на протяжении нескольких дней.

Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях под публикацией. «Великолепная идея!», «Спасибо огромное за вдохновение!», «Это гениально! Я прямо сейчас положу в свой диван сушильные листы», «Ого! Мне очень нравится этот лайфхак! Спасибо, милая!», «Спасибо что поделилась!» — писали юзеры.

Ранее в августе женщины раскрыли методы избавления ковров от неприятного запаха и способы их чистки. Одна пользовательница сети обратилась к другим юзерам за советом по удалению пятен со своего напольного покрытия. В ответ женщине порекомендовали использовать пищевую соду, так как она естественным образом нейтрализует запахи.