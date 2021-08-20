Пользователи сети раскрыли способы вывести неприятный запах из ковра

Женщины раскрыли методы избавления ковров от неприятного запаха и способы их чистки. Соответствующие лайфхаки появились в закрытом Facebook-сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips («Советы мисс Хинч по уборке»).

Одна пользовательница соцсети обратилась к другим юзерам за советом по удалению пятен со своего напольного покрытия: «Недавно на моем ковре произошли несколько "несчастных случаев". Мои дочь и кот, которые до сих пор не приучены к туалету, оставили на нем следы. В моем доме воняет, и это сильно меня расстраивает. Как мне избавиться от запаха?»

В ответ женщине порекомендовали использовать пищевую соду, так как она естественным образом нейтрализует запахи. В первую очередь, по словам участников сообщества, нужно обильно посыпать ею влажное или уже высохшее пятно и оставить на ночь. Юзеры заверили, что на следующий день порошок полностью впитает в себя все запахи. Остатки соды посоветовали удалить с поверхности с помощью пылесоса.

Кроме того, в качестве альтернативы пользователи предложили очистить загрязнения средством для мытья посуды. Еще одна комментаторша предложила избавиться от запаха с помощью апельсиновой кожуры. «Я просто очищаю апельсин и кладу кожуру возле источника вони. В течение двух недель запах полностью исчезает! Я знаю, что это не самый быстрый вариант решения проблемы, но он действительно работает!» — заверила она.

Ранее в августе блогерша раскрыла причину неприятного запаха белья после стирки. Лиэнн (Leanne) объяснила, что он может возникать из-за использования недостаточного количества стирального порошка. Кроме того, для решения проблемы австралийка порекомендовала внимательно читать инструкцию к стиральной машине. Например, она прочитала в руководстве к своему устройству, что его надо промывать каждые 100 стирок.