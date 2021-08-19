Блогерша раскрыла причину неприятного запаха белья после стирки

Жительница Австралии раскрыла причину неприятного запаха белья после стирки и поделилась способом его устранения. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Лиэнн (Leanne) объяснила, что неприятный запах от одежды может возникать из-за использования недостаточного количества стирального порошка.

Кроме того, для решения проблемы блогерша порекомендовала внимательно читать инструкцию к стиральной машине. Она обнаружила в руководстве к своему устройству, что его нужно промывать каждые 100 стирок.

«Это очень просто. Протрите барабан, добавьте в него две ложки хорошего моющего средства и запустите машину, установив на ней стандартный режим стирки. По завершении откройте дверь и дайте устройству высохнуть естественным путем», — подчеркнула австралийка.

Пользователи сети поблагодарили Лиэнн за лайфак в комментариях под публикацией. «Спасибо большое! Мне стыдно, что я не делал этого раньше», «Это очень полезно! Не так уж много людей знают об этом!», «Удивительно, насколько грязной становится стиральная машина за такой короткий промежуток времени», «Обожаю твои лайфхаки!», «Лиэнн, ты гений уборки!» — писали они.

В июле женщины раскрыли еще несколько способов очистить стиральную машину. Мать двоих детей с никнеймом @Jojo_con82 положила в барабан две таблетки для посудомоечной машины и включила стиральную машину на 60 градусов Цельсия. Женщина продемонстрировала, что спустя десять минут стирки вода в барабане стала коричневой. Другая пользовательница порекомендовала залить в стиральную машину четыре чашки белого уксуса и включить ее на 60 или 90 градусов Цельсия. По ее словам, устройство после этого «сверкает чистотой».