Россиянам раскрыли способ вернуть товар в магазин без чека

Юрист: вернуть покупку в магазин без чека можно при наличии других данных ее совершения

Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская раскрыла способ вернуть товар в магазин без чека. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста, вернуть покупку в магазин можно при предоставлении других данных ее совершения. «Так, если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено», — заявила Петропольская.

Вернуть товар также помогут гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации.

Эксперт напомнила, что закон о защите прав потребителей предусматривает возможность оформления возврата или обмена товара без чека. Об этом также говорит статья 493 Гражданского кодекса.

Ранее заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина объяснила, с какой целью люди покупают чужие чеки из магазинов. «Купивший чек покупатель идет в магазин, упаковывает товар, а когда на выходе срабатывают датчики, он демонстрирует охране чек на товар. Кстати, если "покупатель" укладывается в сроки возврата, то товар можно вернуть в обмен на сумму, указанную в чеке, к примеру, под предлогом "не подошел цвет"», — отметила она.