Названы признаки необходимости поменять машину

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов назвал ряд признаков, которые свидетельствуют о необходимости поменять машину. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Автомобиль пора продавать, если в нем начались постоянные мелкие поломки, появилась коррозия на подвеске или топливной магистрали, увеличился расход масла или бензина. Эксперт посоветовал просчитать, что выгоднее — чинить неполадки или расстаться с авто.

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Рязанов отметил, что российские, корейские или китайские машины имеют оптимальный срок эксплуатации 3-5 лет. Более долговечными считаются американские, европейские или японские марки. Он рекомендовал продать трехлетний отечественный автомобиль и заменить его на BMW, Volvo или Toyota, произведенный 5-7 лет назад.

«Так, если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее», — добавил специалист.

Он также пояснил, что в течение первого года использования машины массового производства класса В и С теряют в цене около 10 процентов, а спустя три года — уже 40 процентов. В премиум-сегменте иная ситуация, за год такие авто дешевеют на 30 процентов, а за три года — еще около 20.

Рязанов посоветовал ориентироваться на личные потребности и не гнаться за выгодой в попытке продать транспортное средство спустя несколько лет как можно дороже, поскольку предугадать рыночную ситуацию невозможно.

Ранее российские водители перечислили самые ненадежные автомобили. На первом месте рейтинга самых часто ломающихся автомобилей оказались отечественные машины. На французские автомобили пришлось около десяти процентов отрицательных отзывов. Всего восемь процентов участников опроса оказались недовольны техникой из Южной Кореи. Залогом надежности было названо регулярное техническое обслуживание (ТО).

