«Роскосмос» назвал дату старта «Союза» с британскими спутниками

Новая попытка пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb будет предпринята 21 августа в 01:18 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

«По предварительным данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года», —говорится в сообщении.

Старт «Союза-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb был запланирован на 20 августа, однако его отложили из-за сбоя в наземном оборудовании. «За 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса. Замечаний к ракете-носителю нет», — сообщил источник в ракетно-космической отрасли.