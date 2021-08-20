Россиянам назвали допустимую дозу сахар в день

Врач Погожева сообщила, что допустимая доза сахара в день — 50 граммов

Допустимая доза сахара в день — 50 граммов, сообщила доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Алла Погожева в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, когда речь идет о суточной норме сахара, в первую очередь имеются в виду добавленные в продукты в процессе производства низкомолекулярные углеводы: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед.

«При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах десять процентов по калорийности (от общего числа потребленных калорий. — прим. «Ленты.ру») или около 50 граммов в день», — сказала Погожева.

Специалист отметила, что в качестве источника углеводов сахар можно заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых продуктах, овощах и фруктах.

Однако Погожева подчеркнула, что здоровому человеку требуется определенное количество сахара как источника глюкозы, которая необходима для организма. По ее словам, при острой нехватке глюкозы может возникнуть состояние гипогликемии, когда человек слабеет и у него темнеет в глазах.

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