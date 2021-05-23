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Врач назвал возможный вред от дыхательной гимнастики

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Главный пульмонолог Москвы Андрей Белевский назвал условие, при котором дыхательная гимнастика может быть полезна. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он также объяснил, в каких ситуациях она может нанести вред.

По словам Белевского, выполнение подобных упражнений не должно быть причиной отказываться от официальной медицины. «Дыхательная гимнастика полезна, если не верить в нее слишком сильно. Нельзя, веря в упражнения, игнорировать походы к врачу. В таком случае она может навредить», — подчеркнул врач.

Ранее реабилитолог Дмитрий Сандул рассказал о том, как дыхательная гимнастика может помочь в восстановлении легких. По его словам, люди используют возможности легких только на 30-40 процентов, увеличить этот показатель может умение пользоваться дыханием и задержками.

Дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции, добавил специалист. Так, чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму — технику дыхания, которая известна в Индии.

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