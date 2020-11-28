Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом россиянам йоговское дыхание

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал переболевшим коронавирусом россиянам заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Об этом специалист по особо опасным инфекциям рассказал в беседе с РИА Новости.

Специалист объяснил, что после выздоровления у пациентов, переболевших вирусом, довольно часто могут наблюдаться такие проблемы, как нарушения дыхания или различные повреждения центральной нервной системы. Врач подчеркнул, что благодаря йоговскому дыханию человек может отрегулировать снабжение организма кислородом, от которого «зависит все». Доктор медицинских наук добавил, что подобные дыхательные упражнения — это универсальный способ избавиться от последствий инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что при появлении одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний следует немедленно обращаться к врачу. По словам Пшеничной, в период пандемии о развитии COVID-19 в большинстве случаев свидетельствует сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния.