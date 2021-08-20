Разрешен 20-летний парадокс загадочного сигнала с Солнца

Астрофизики нашли решение парадоксу, согласно которому загадочный сигнал, который был обнаружен при анализе поляризации солнечного света, подразумевает, что солнечная хромосфера практически не намагничена, что противоречит общепринятым представлениям. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Сигнал линейной поляризации, создаваемый процессами рассеяния, появляется на длине волны нейтральной линии натрия (так называемая линия D1), где, согласно квантовой механике, такой поляризации рассеяния не должно быть. Исследователи объяснили этот сигнал отсутствием намагниченности хромосферы, хотя считалось, что эта область пронизана магнитными полями. Такой парадокс заставил некоторых ученых усомниться в существующей квантовой теории взаимодействия материи и излучения.

В новой работе исследователи смоделировали поляризацию солнечной линии D1. Оказалось, поляризационные сигналы могут быть должным образом объяснены наличием слабых магнитных полей. Решение 20-летнего парадокса солнечной поляризации линии D1 доказывает справедливость современной квантовой теории поляризации спектральных линий и открывает новые возможности исследования солнечной атмосферы.