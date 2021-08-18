Раскрыта загадка поведения астероида-аполлона

Поведение астероида Фаэтон может объясняться выделениями натриевого пара, предположили астрофизики из США. Статья ученых опубликована в The Planetary Science Journal.

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Относящийся к группе аполлонов — астероидов с орбитой, пересекающей земную с внешней стороны — Фаэтон становится ярче при приближении к Солнцу. Обычно такое поведение характерно лишь для комет: при нагреве светилом их ледяная поверхность начинает испаряться. Кроме того, астероид является источником метеорного потока Геминиды. Свет от прохождения этих метеороидов в атмосфере позволяет судить об их составе: так, было известно, что у Геминид низкое содержание натрия.

Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА предположили, что при приближении к Солнцу — когда температура на поверхности Фаэтона достигает 750 градусов Цельсия — натрий нагревается настолько, что начинает испаряться и утекать с поверхности астероида сквозь разломы в коре. Моделирование показало, что этим струям достаточно совсем немного силы, чтобы выбросить обломки пород с поверхности. Это может объяснять и возникновение Геминид.

Для проверки своей гипотезы ученые нагревали до необходимой температуры (800 градусов Цельсия) образцы похожего по составу на Фаэтон метеорита Альенде около трех часов — что составляет «день» для астероида. Как результат, в породе отсутствовал натрий — при сохранении всех остальных элементов.

