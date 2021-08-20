В Киеве заметили модернизированный советский танк

Модернизированный советский танк заметили в ходе репетиции военного парада в Киеве. Об этом сообщает блог andrei-bt. Танк Т-64БМ2 отличается от базовой модели новым двигателем. Министерство обороны Украины заказало двенадцать модернизированных машин.

Танк Т-64БМ2 является модернизацией советского Т-64. Главным отличием машины стал двигатель 6ТД-1 мощностью в 1000 лошадиных сил. С новым агрегатом удельная мощность машины возросла до 22,2 лошадиных сил на тонну — вместо 18,9 в танке с двигателем в 850 лошадиных сил.

Для установки нового двигателя конструкторы увеличили габариты танка в кормовой части. Разработку Т-64БМ2 ведет Харьковский завод имени Малышева под руководством Центрального бронетанкового управления Украины.

В беседе с изданием «Укринформ» начальник управления бронетанковой техники государственного концерна «Укроборонпром» Евгений Анфалов ранее сообщал, что двенадцать заказанных танков должны быть сданы заказчику во второй декаде августа. Уточнялось, что в целях сохранения сроков украинским танкостроителям пришлось задействовать сварщиков с завода «Турбоатом».

