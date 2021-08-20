Главный токсиколог Сибири раскрыл детали лечения Навального

Учредитель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексей Навальный пробыл в больнице в Омске 44 часа. Детали его лечения раскрыл главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в интервью для проекта «Навальный: отравление, которого не было», первая часть которого опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».

Сабаев отметил, что, когда Навальный поступил в медицинское учреждение, ему ввели один миллиграмм атропина — такая дозировка препарата не подтверждает версию об отравлении фосфорорганическими соединениями. Данная доза используется для проведения интубации трахеи, то есть для другого мероприятия. «Тубация трахеи необходима для проведения искусственной вентиляции легких. В случае, если отравление фосфорорганическими соединениями, атропин используется в дозе 100-150 миллиграммов», — объяснил врач.

По словам специалиста, в дальнейшем было еще два введения атропина по одному миллиграмму — суммарно за все время пребывания пациент получил три миллиграмма атропина. «В случае, если бы мы занимались лечением фосфорорганическими соединениями, и атропин вводился бы как антидот, эта дозировка была бы порядка 300-450 миллиграммов. Не было вот этого субстрата, против которого нужно было бы запускать атропинизацию, либо ультрагемодиафильтрацию. Без этих процедур пациент с отравлением фосфорорганическими соединениями погибает в первые три-четыре часа с момента пребывания в стационаре», — отметил Сабаев.

Он также рассказал, что специалисты ежеминутно работали над восстановлением Навального: были проведены лабораторные, инструментальные исследования, расширенное экспертное химико-токсикологическое исследование крови и мочи пациента. Это, по словам врача, позволило в первые восемь часов пребывания на 100 процентов исключить химическое воздействие и перейти к синдромальной терапии тяжелого углеводного расстройства, которое отмечалось у пациента.

Сабаев рассказал, что диагноз подтверждается лабораторными исследованиями, результаты которых свидетельствуют о повышении уровня сахара в крови до критических значений, нарушении белкового обмена и водно-электролитных нарушениях. «Тем самым, основываясь на клинической картине, данных лабораторных исследований и проведенных многократных консилиумов с участием специалистов различного профиля, нам удалось, во-первых, стабилизировать пациента, во-вторых, вывести на положительную динамику. Что касается статьи Lancet по поводу состояния, если мы уберем из этой статьи все фразы, касающиеся фосфорорганических соединений, по сути своей это будет выписка из нашей медицинской карты», — заключил он.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Врачи местной больницы оказывали ему помощь первые два дня, они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». Российские коллеги эту версию не подтверждают.