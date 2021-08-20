Стилистка показала разницу внешнего вида зумеров и миллениалов

Австралийская стилистка продемонстрировала разницу внешнего вида зумеров и миллениалов на примере образов, состоящих из похожей одежды. Соответствующий ролик появился в Instаgram-аккаунте бренда Petal & Pup.

На размещенных в сети кадрах девушка, имя которой не указано, запечатлела себя в нарядах, характерных для каждого из поколений. По ее мнению, зумеры (люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 годы) предпочитают широкие джинсы и кроп-топы, в то время как миллениалы (рожденные в период с 1981 по 1996 годы) чаще делают выбор в пользу зауженных джинсов и блузок.

Помимо этого, стилистка показала, что представители молодежи выбирают юбки длины мини, а девушки постарше, в свою очередь, предпочитают платья длины миди.

На финальных кадрах эксперт попозировала в вечерних нарядах. Для образа зумеров она подобрала платье длины мини, высокие сапоги на каблуках и прямой пиджак. Образ миллениалов она воссоздала при помощи черных майки и брюк с разрезами, бежевых босоножек и пиджака из предыдущего образа.

В феврале молодежь массово избавилась от узких джинсов и вызвала гнев взрослых. Зумеры принялись публиковать видео, на которых они критикуют джинсы-скинни. Флешмоб запустила юзерша под никнеймом @momohkd, которая порекомендовала сжигать или выбрасывать такие брюки. Ее публикация разгневала некоторых комментаторов старшего поколения.