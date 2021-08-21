Боец нокаутировал соперника апперкотом в поединке на голых кулаках

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бобби Тэйлор одержал победу на турнире Bare Knuckle FC в поединке на голых кулаках. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации.

#BKFC20 Prelims Start off with a KO! pic.twitter.com/RoGZAYNBGO — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) August 21, 2021

Американец ярко провел бой против Ронни Роджерса, завершив противостояние еще в первом раунде. Тэйлору удалась комбинация ударов, завершившаяся правым апперкотом, который и нокаутировал соперника.

Тэйлор одержал третью победу подряд в Bare Knuckle FC. Теперь на его счету две победы нокаутом и одна судейским решением. В MMA американец не так успешен. В его активе лишь шесть побед при 11 поражениях.

В июле под эгидой Bare Knuckle FC состоялся поединок бывших участниц Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — американок Пэйдж Ванзант и Рэйчел Остович. Обе считаются секс-символами современного MMA. Победу праздновала Остович, которая таким образом взяла реванш у Ванзант за поражение в UFC.