Появилось видео поединка секс-символов MMA на голых кулаках

В сети появилось видео поединка между американками Пэйдж Ванзант и Рэйчел Остович, которые считаются секс-символами смешанных единоборств (MMA). Ролик доступен в Twitter-аккаунте Bare Knuckle FC.
@paigevanzant and @rachaelostovich Toe The Line #BKFC19 pic.twitter.com/fV2ec02Wh4— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) July 24, 2021
В ролик попал отрывок поединка с обменом ударами между девушками. Победу решением по итогам противостояния праздновала Остович. Таким образом, она взяла реванш у Ванзант за поражение в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Bare Knuckle FC проводит турниры по боям на голых кулаках. Ванзант провела в рамках организации два поединка и потерпела два поражения. В первой схватке она уступила Британ Харт.
Остович и Ванзант известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Обе спортсменки покинули организацию на фоне поражений.