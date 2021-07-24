Появилось видео поединка секс-символов MMA на голых кулаках

В сети появилось видео поединка между американками Пэйдж Ванзант и Рэйчел Остович, которые считаются секс-символами смешанных единоборств (MMA). Ролик доступен в Twitter-аккаунте Bare Knuckle FC.

В ролик попал отрывок поединка с обменом ударами между девушками. Победу решением по итогам противостояния праздновала Остович. Таким образом, она взяла реванш у Ванзант за поражение в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Bare Knuckle FC проводит турниры по боям на голых кулаках. Ванзант провела в рамках организации два поединка и потерпела два поражения. В первой схватке она уступила Британ Харт.

Остович и Ванзант известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Обе спортсменки покинули организацию на фоне поражений.