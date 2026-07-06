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18:49, 6 июля 2026Авто

Ушедший из России автопроизводитель резко высказался о сотрудничестве с компаниями из КНР

Глава Renault: Китайские машины никогда не будут собираться на заводах компании в Европе
Марина Аверкина

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Генеральный директор Renault Франсуа Прово заявил, что компания не намерена открывать свои европейские заводы для выпуска машин китайских производителей. В этом состоит главное отличие от конкурентов, которые уже пошли на такое сотрудничество, приводит его слова издание Milano Finanza.

«Мы не позволим китайцам производить свои автомобили на наших заводах. Renault — независимая компания, и наш план Future Ready ни от кого не зависит. У меня нет планов на новые партнерства в Европе, и я не намерен сотрудничать с китайским производителем для производства китайских автомобилей на наших европейских заводах», — заявил Провост, подчеркнув, что компания намерена доказать конкурентоспособность без чьего-либо участия.

Но за пределами Европы сотрудничество продолжится: совместные проекты с Nissan и Geely развиваются в Индии, Южной Корее и Бразилии. Что касается моделей Ford, которые будут построены на платформе Renault, Прово заверил, что они полностью сохранят дизайн и клиентские решения, свойственные американской марке.

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Кроме того, глава французской группы вновь обратился к европейским властям с предложением ввести десятилетний мораторий на изменение правил для компактных городских автомобилей. Действующие стандарты безопасности должны остаться в силе, однако непрерывное ужесточение требований, по мнению Прово, делает машины недоступными для граждан и ставит отрасль в сложное положение. Именно поэтому Renault продвигает проект категории M1E, рассчитанный на небольшие электрические модели.

Кроме того, глава Renault объяснил активный интерес компании к оборонному сектору. Прово подчеркнул: дело не в стремлении заполнить пустующие заводские мощности — дефицита загрузки нет. По его словам, это дополнительное направление, а крупный европейский производитель «обязан быть готовым внести вклад в промышленность Европы на фоне непредсказуемой геополитической ситуации».

Ранее генеральный директор крупнейшего оборонного подрядчика страны Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито высказался против перепрофилирования автомобильных предприятий в площадки для сборки боевых дронов. По его мнению, переоборудование убыточных заводов обречено на провал и приведет к неэффективному расходованию государственных средств.

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