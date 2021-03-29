Девушка-боец MMA снялась в купальнике с декольте

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович опубликовала откровенное фото. Снимок доступен в Instagram спортсменки.

30-летняя американка предстала перед фанатами в купальнике с декольте. Публикация набрала более 48 тысяч лайков.

Фото опубликовано @rachaelostovich

Остович неоднократно публикует подобные материалы в социальных сетях. В частности, 18 февраля американка снялась в купальнике с вырезом. Она считается одной из самых привлекательных представительниц MMA. На аккаунт бойца в Instagram подписаны 744 тысяч пользователей.

Остович известна по выступлениям в Invicta и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американка не выступала с ноября 2020-го. Всего на счету спортсменки четыре победы при шести поражениях.