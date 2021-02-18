Девушка-боец MMA снялась в купальнике с глубоким вырезом

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович снялась в купальнике с глубоким вырезом. Пост доступен в Instagram.

29-летняя американка приняла участие в рекламной кампании 2bdesiredswimwear. Остович сделала два снимка на фоне пляжа.

Фото опубликовано @rachaelostovich

16 февраля Остович также продемонстрировала декольте. Менее чем за 12 часов публикация набрала более 11 тысяч лайков.

Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После трех поражений подряд организация расторгла контракт с Остович. Она также выступала в промоушене Invicta. На ее счету четыре победы и шесть поражений.

Остович считается одной из самых привлекательных представительниц MMA. На аккаунт спортсменки в Instagram подписаны 766 тысяч пользователей.