Обнаженная боец UFC прикрылась шляпой от солнца и возмутила фанатов

Американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант сфотографировалась обнаженной, прикрывшись шляпой от солнца, и возмутила фанатов. Снимок доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Девушка и ее супруг Остин Вандерфорд снялись спиной к камере, будучи полностью обнаженными. Фанаты неоднозначно отнеслись к публикации. «Только не это дерьмо снова», — возмутился пользователь с ником isco_leal. «Снова какая-то глупость», — поддержал его imperator9521.

Другие болельщики отнеслись к фото с юмором и оценили физическую форму Ванзант.

14 мая спортсменка выложила фото в бикини. Боец попозировала вместе с мужем на яхте. Пользователи разделились во мнениях относительно снимков американки.

16 мая американка и другие представительницы смешанных единоборств (MMA) показали свою версию флешмоба с переодеваниями DontRush Challenge. Во флешмобе приняли участие Ванзант, Рэйчел Остович, Анджела Хилл, Трэйси Кортес.

За свою карьеру американка провела 12 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

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