Секс-символ MMA показала лицо в гематомах после кулачного боя

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович показала лицо после поединка на голых кулаках против соотечественницы Пэйдж Ванзант. Пост доступен в Instagram.

Остович опубликовала ролик, где можно увидеть гематомы на лице девушки. Американка вышла победительницей из кулачного боя против Ванзант. Обе спортсменки считаются секс-символами смешанных единоборств. Поединок прошел в рамках турнира Bare Knucke FC. Для Ванзант это был второй бой в промоушене.

Остович и Ванзант подрались во второй раз. Впервые девушки столкнулись в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), тогда победу праздновала Ванзант.

Обе спортсменки регулярно публикуют в социальных сетях откровенные фото. У Остович — 880 тысяч подписчиков в Instagram. У Ванзант — 2,9 миллиона подписчиков.