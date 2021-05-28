Секс-символы MMA подерутся на голых кулаках

Американские девушки-бойцы смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант и Рэйчел Остович подерутся на голых кулаках. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте промоушена Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Обе спортсменки — секс-символы MMA, которые пользуются широкой популярностью в социальных сетях в том числе и благодаря откровенным снимкам. Поединок пройдет 23 июля.

Ванзант уже дебютировала в боксе без перчаток. В своем первом поединке против Бритэн Харт в феврале 2021-го.

Остович и Ванзант ранее выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и даже встречались в октагоне. Победительницей противостояния стала Ванзант.

В ноябре 2019-го обе спортсменки попали в рейтинг самых привлекательных девушек-бойцов MMA по версии портала The Things.