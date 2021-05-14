Девушка-боец MMA предстала перед фанатами в стрингах

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович предстала перед фанатами в откровенном наряде. Пост доступен в Instagram-спортсменки.

В рамках фотосессии Остович попозировала перед камерой в стрингах. Американка известна благодаря откровенным фото в социальных сетях.

Фото опубликовано @rachaelostovich

Остович покинула Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в декабре 2020-го. В апреле 2021-го американка подписала контракт с промоушеном Bare Knuchle FC.

Остович проиграла последние три поединка в UFC. Она не выступала с ноября 2020-го и не побеждала с декабря 2017-го. На счету Остович четыре победы при шести поражениях.