Девушка-боец MMA снялась в бикини и изобразила Меган Фокс

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович изобразила актрису Меган Фокс на одном из снимков в соцсетях. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

30-летняя американка предстала перед подписчиками в черном бикини. «Стараюсь показать Меган Фокс», — написала она. Фото набрало почти 75 тысяч лайков за 16 часов после публикации.

Фото опубликовано @rachaelostovich

Остович регулярно делится с подписчиками откровенными фото. В частности, 29 марта она снялась в купальнике с декольте.

В декабре 2020-го Остович покинула Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). В апреле 2021-го спортсменка подписала контракт с Bare Knuckle FC.

Последние три поединка в рамках UFC американка терпела поражения. Всего на счету Остович четыре победы при шести поражениях.