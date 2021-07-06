Девушка-боец MMA снялась в прозрачном белье

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант снялась в прозрачном белье. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсменки.

27-летняя американка опубликовала два снимка, где предстала в черном прозрачном белье и в перчатках для MMA. В Twitter пост набрал более 2,3 тысячи лайков за два часа.

Ванзант известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).В августе она перешла в Bare Knuckle FC, где проводятся поединки на голых кулаках. В дебютном бою Ванзант уступила Британ Харт. Схватка прошла в феврале. 23 июля она проведет поединок с другой американкой, известной по выступлениям в UFC, Рэйчел Остович.

В MMA Ванзант одержала восемь побед и потерпела пять поражений. Американка регулярно публикует откровенные снимки в социальных сетях.

