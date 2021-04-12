Девушка-боец MMA показала фото с занятий йогой в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант показала фото с занятий йогой в бикини. Публикация доступна в Instagram.

27-летняя спортсменка опубликовала серию снимков. Пост набрал более 157 тысяч лайков за сутки.

Фото опубликовано @paigevanzant

Ванзант регулярно публикует откровенные фото. 5 апреля она снялась в платье с вырезом. Мнения пользователей относительно постов разделились. Некоторые фанаты недовольны тем, что американка не уделяет прежнего внимания спорту.

В феврале Ванзант дебютировала в боях на голых кулаках. Она уступила соотечественнице Бриттен Харт судейским решением. До этого Ванзант выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На счету американки восемь побед при пяти поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств.