Девушка-боец ММА снялась в купальнике и нарвалась на критику в сети

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант снялась в купальнике и нарвалась на критику в сети. Снимок доступен в ее Instagram.

На фото, сделанном на пляже, спортсменка одета в красный купальник и сидит спиной к камере. «Пляж, детка», — подписала публикацию Ванзант.

«Стать бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) или демонстрировать задницу. Ты выбрала второе», «Перешла в проститутки?», «От звезды UFC к этому...», — написали они в комментариях. При этом часть пользователей оценила фигуру спортсменки.

6 февраля Ванзант выложила в Instagram фотографию своего лица после дебюта на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC. Она проиграла соотечественнице Бриттен Харт единогласным решением судей в главном бою турнира KnuckleMania, прошедшем в американском Лейкленде.

Спортсменка выступала в UFC с 2014-го по 2020-й. На ее счету восемь побед при пяти поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств. Поединок против Харт стал для нее дебютным в кулачных боях.