Чемпионка UFC Шевченко снялась в красном платье и восхитила фанатов

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко опубликовала фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.

32-летняя Шевченко предстала перед камерой в красном платье. На фото девушка исполняет удар коленом в прыжке. Публикация восхитила фанатов: она набрала более 84 тысяч лайков менее чем за сутки.

Фото опубликовано @bulletvalentina

В январе Шевченко снялась в бикини вместе со своей сестрой Антониной. Спортсменки попозировали на фоне пляжа.

Шевченко известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она является действующей чемпионкой организации в наилегчайшем весе.

Шевченко четырежды защитила титул чемпионки. На ее счету 20 побед при трех поражениях.