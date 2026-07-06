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18:46, 6 июля 2026Забота о себе

Раскрыты польза и вред арбузов

Врач Кашух заявила, что некоторым людям стоит отказаться от употребления арбуза
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Некоторым людям стоит отказаться от употребления арбуза, поскольку он может приносить не только пользу, но и вред. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».

По ее словам, арбуз — это один из способов утолить жажду в летнюю жару.

«Арбуз ценен и с точки зрения биохимического состава. Арбузная мякоть богата ликопином. Этот пигмент работает как антиоксидант, защищая клеточные мембраны от окислительного стресса и замедляя возрастные изменения», — отметила эксперт. Также, добавила Кашух, в арбузе есть ретинол, калий, аскорбиновая кислота, магний и цитруллин.

Однако даже такой полезный плод нельзя употреблять без меры, хотя для здорового взрослого человека ограничений и нет.

«Рекомендуется съедать каждый день не менее 400 граммов овощей и фруктов, но выбирать их можно исключительно по вкусу», — указала врач. Детям же она рекомендовала вводить в питание арбуз постепенно, начиная с года.

При этом иногда от летнего лакомства стоит отказаться, предупредила врач. Среди людей, которым лучше воздержаться от употребления арбуза, — аллергики, диабетики, люди с почечными патологиями, панкреатитом, а также беременные с гестозом.

Ранее врач назвала самый опасный летний перекус.

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