Раскрыты подробности приговора двух пытавших раскаленным утюгом должника россиян

На Урале суд подтвердил вину 2 жителей Сухого Лога в грабеже и вымогательстве

На Урале Сухоложский городской суд приговорил двух местных жителей к срокам лишения свободы за вымогательство с применением насилия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фигуранты — Святослав Мелядзе и Олег Корюкин. Они признаны виновными в совершении преступлений против собственности и личности. Свою вину по делу они признали частично. Мелядзе получил три года и один месяц лишения свободы, а Корюкин — три года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, инцидент произошел 13 октября 2025 года. Тогда вечером обвиняемые вместе с пособниками пришли в квартиру к местному жителю за тем, чтобы он вернул им долг. В итоге Мелядзе похитил ручной отпариватель за 425 рублей потерпевшего. Кроме того, фигурант потребовал передать ему и сообщникам 30 тысяч рублей. Получив отказ, они применили к пострадавшему физическое насилие. Мелядзе избил его нагайкой по голове и телу, а потом ударил по колену гаечным ключом. Крюкин же прижал к оголенной груди пострадавшего раскаленный утюг.

Ранее сообщалось, что суд на Кубани приговорил к 4 годам и 3 месяцам колонии отца, который годами истязал своих детей электрошокером.