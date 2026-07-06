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Силовые структуры
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18:48, 6 июля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности приговора двух пытавших раскаленным утюгом должника россиян

На Урале суд подтвердил вину 2 жителей Сухого Лога в грабеже и вымогательстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Урале Сухоложский городской суд приговорил двух местных жителей к срокам лишения свободы за вымогательство с применением насилия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фигуранты — Святослав Мелядзе и Олег Корюкин. Они признаны виновными в совершении преступлений против собственности и личности. Свою вину по делу они признали частично. Мелядзе получил три года и один месяц лишения свободы, а Корюкин — три года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, инцидент произошел 13 октября 2025 года. Тогда вечером обвиняемые вместе с пособниками пришли в квартиру к местному жителю за тем, чтобы он вернул им долг. В итоге Мелядзе похитил ручной отпариватель за 425 рублей потерпевшего. Кроме того, фигурант потребовал передать ему и сообщникам 30 тысяч рублей. Получив отказ, они применили к пострадавшему физическое насилие. Мелядзе избил его нагайкой по голове и телу, а потом ударил по колену гаечным ключом. Крюкин же прижал к оголенной груди пострадавшего раскаленный утюг.

Ранее сообщалось, что суд на Кубани приговорил к 4 годам и 3 месяцам колонии отца, который годами истязал своих детей электрошокером.

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