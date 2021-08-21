Россиян предостерегли от выбрасывания документов

Специалисты предостерегли россиян от выбрасывания документов, которые содержат личную информацию и рассказали, какими рисками это грозит. Как пишут «Известия», мошенники могут использовать персональные данные даже с копий, оказавшихся в мусорном ведре.

Эксперт по кибербезопасности Джейк Мур провел эксперимент, в ходе которого выяснилось, что из утилизированных бумаг злоумышленники могут выяснить фамилии, адреса, номера телефонов и электронной почты, то есть практически полную информацию о потенциальной жертве. Также по содержимому мусорного бака был воссоздан потребительский портрет семьи, показывающий предпочтения в брендах и ценах.

Специалисты предупреждают, что личные данные из выброшенных и оставленных без присмотра документов могут попасть в Сеть и использоваться в мошеннических операциях, в том числе при получении микрозаймов и кредитов. Также может быть подготовлена таргетированная атака, когда аферисты под видом сотрудников банков попытаются похитить средства. Номер мобильного телефона может попасть в базу данным, и тогда пользователю придется справляться с потоками спама.

Особенно внимательно нужно относиться к личным документам: ИНН, СНИЛС, паспорту и водительскому удостоверению. Эксперты отметили, что не следует оставлять их в открытых местах, бумажные копии лучше порвать на мелкие кусочки, а электронные — удалить.

«И возьмите за правило не хранить их на телефоне, компьютере или в «облаке» — там риск утечки тоже велик. Удаляйте сразу после того, как использовали», — порекомендовал руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг» Андрей Лихачев.

Ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о новой уловке телефонных мошенников в попытке заставить россиян перевести средства на свои счета. Преступники уверяют, что клиентам банков грозит ответственность «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ».

