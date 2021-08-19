Хакеры похитили десятки миллионов долларов с крупнейшей криптобиржи

Японская биржа Liquid заявила, что некоторые из ее кошельков с криптовалютой были «взломаны». Как сообщает CNBC, в результате кибератаки хакеры похитили цифровых монет на сумму более 90 миллионов долларов. Liquid входит в число 20 крупнейших криптобирж в мире по ежедневным объемам торгов.

«В настоящее время мы проводим расследование и будем держать в курсе обновлений», — сообщила биржа Liquid в своем Twitter-аккаунте. — «Тем временем депозиты и снятие средств будут временно ограничены».

Украденные десятки миллионов долларов хакеры перевели на четыре разных электронных кошелька. Аналитическая компания по блокчейну Elliptic заявила, что 45 миллионов долларов из похищенных средств были конвертированы в критовалюту Ethereum с помощью специальных платформ, которые помогли мошенникам избежать заморозки активов.

Это второе крупное криптоограбление за последнее время. 10 августа хакер украл цифровые токены на сумму более 600 миллионов долларов у фирмы Poly Network. Однако потом мошенник вернул большую часть средств и вступил в диалог с платформой. В итоге Poly Network поблагодарила хакера за взлом системы, предложила награду в 500 тысяч долларов и позвала на работу. Анонимному мошеннику предложили должность главного советника по безопасности. Однако 200 миллионов долларов по-прежнему остаются на заблокированной учетной записи, для доступа к которой криптоплатформе необходим пароль от хакера.