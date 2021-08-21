В Китае оценили характер Путина по подаренному Меркель букету цветов

Китайское издание Sohu оценило характер президента России Владимира Путина по букету цветов, который он подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель перед двусторонними переговорами в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты предположили, что данный жест раскрывает российского лидера как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика».

Как говорится в публикации, эмоциональный интеллект президента «дополняет его высокий IQ».

Путин дарил цветы Меркель и на переговорах в мае 2018 года. После встречи немецкое издание Bild написало статью, в которой предположило, что президент России вручил цветы канцлеру Германии, чтобы подчеркнуть, что она женщина и указать, что он находится в позиции сильной стороны.

Как позднее объяснил Владимир Шевченко, руководитель протокола первого президента страны Бориса Ельцина, букет полностью соответствовал традициям. Шевченко рассказал, что вне зависимости от характера встречи, по протоколу женщине полагается подарить букет цветов.

20 августа Ангела Меркель прибыла в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит в Россию стал для нее 20-м и последним в качестве федерального канцлера. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине, а также проект газопровода Северный поток-2. Кроме того, канцлер Германии уделила особое внимание вопросу учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального, назвав ситуацию с ним« угнетающей и неприемлемой».